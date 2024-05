Trainer Christian Titz (links) und Sportgeschäftsführer Otmar Schork am Rande der Partie in Kaiserslautern.

Magdeburg - Mit etwas Abstand fühlt sich die 1:4-Pleite in Kaiserslautern für die Fans des 1. FC Magdeburg unverändert sehr bescheiden an. Denn wie hatte Angreifer Luca Schuler nach der Zweitliga-Partie am Sonnabend eingeordnet: „Wir sind sauer, dass wir ein Sechs-Punkte-Spiel liegengelassen haben.“ Wirklich überrascht waren die Anhänger allerdings nicht über den Auftritt des Teams. Denn Woche für Woche offenbaren sich in der Rückrunde die gleichen Schwachstellen – mal mehr und mal weniger. Doch auch bei den vier Begegnungen ohne Niederlage zuletzt hatten diese weiterhin bestanden.