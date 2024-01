Was sich zuvor bereits klar andeutete, ist nun bestätigt: Tobias Müller hat beim FCM einen Vertrag unterschrieben.

Magdeburg - Es ist fix: Innenverteidiger Tobias Müller wechselt vom SC Paderborn zum 1. FC Magdeburg. Die Rückkehr des 29-Jährigen an die alte Wirkungsstätte wurde von beidenVereinen bestätigt. Kurz zuvor hatte bereits die Volksstimme über den sich anbahnenden Transfer berichtet. „Ich freue mich sehr, ab sofort wieder das blau-weiße Trikot zu tragen“, betont der ehemalige Kapitän des Clubs.

In seinen anderthalb Jahren beim SCP war er auf 26 Zweitliga-Einsätze gekommen. Zuvor hatte der Akteur von 2018 bis 2022 erstmalig im Dienst der Elbestädter gestanden. Müller erhält die Trikotnummer 21 beim Team von Coach Christian Titz, der am Vortag seinen Vertrag verlängerte. In seiner ersten Zeit beim FCM hatte der Abwehrspieler die Nummer fünf getragen.