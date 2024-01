Magdeburg - Kurz nach der Öffnung des Transferfensters am Neujahrstag wird der 1. FC Magdeburg wohl erstmals in dieser Wechselperiode tätig. Es kündigt sich eine faustdicke Überraschung an: Der Ex-FCM-Spieler Tobias Müller (29) vom SC Paderborn steht laut Informationen der Volksstimme kurz vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der ehemalige Kapitän des Clubs würde die Innenverteidigung verstärken und Blau-Weiß obendrein mit seiner Routine helfen.

So weit fortgeschritten ist der Transfer

Die Realisierung des Wechsels befindet sich in den letzten Zügen. Mit einer Bekanntgabe der Verpflichtung ist bis Donnerstag zu rechnen – also bis zum Aufbruch der Elbestädter ins Trainingslager nach Side (Türkei). Der sich anbahnende Transfer ist vermutlich auch der Grund, weshalb der FCM am Dienstag ungewohnter Weise unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainierte. Müller stand wohl bereits mit auf dem Rasen, was die Verantwortlichen demzufolge geheim halten wollten.

Der Abwehrspieler hatte die Sachsen-Anhalter 2022 nach dem Aufstieg ins Unterhaus in Richtung Ostwestfalen verlassen. Ein Hauptgrund für den damaligen Abgang lag im Privaten. Seine Frau stammt aus Paderborn. Im Herbst des vergangenen Jahres brachte die Lebensgefährtin das zweite gemeinsame Mädchen zur Welt. Sportlich konnte sich der Verteidiger beim SCP, wo er noch bis zum Sommer unter Vertrag steht, jedoch nie richtig durchsetzen. So geht mit der wahrscheinlichen Rückkehr an die Elbe die Hoffnung auf eine sportlich bessere Zeit einher.