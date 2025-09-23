weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Profis erzielen alle Treffer: Sieglos-Serie des FCM II endet mit einem hohen Erfolg

Der 1. FC Magdeburg II kann sich über einen sehr gelungenen Abend freuen. Mit 4:0 besiegt der Club den FC Eilenburg.

Von Yannik Sammert 23.09.2025, 21:59
Gegen den FC Eilenburg hatte die Reserve des 1. FC Magdeburg viele Gründe zum Jubeln.
Gegen den FC Eilenburg hatte die Reserve des 1. FC Magdeburg viele Gründe zum Jubeln. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Nach drei Regionalliga-Partien ohne Sieg mal wieder gewonnen, erstmals in dieser Saison einen Gegner hoch geschlagen und den Abstand in der Tabelle auf Kontrahent FC Eilenburg vergrößert – die Zweitvertretung des 1. FC Magdeburg hat am Dienstag einen schönen Abend in der heimischen Avnet Arena erlebt.

„Die Leistung war sehr ansprechend. Und die Zuschauer, die hier waren, haben es nicht bereut – das ist doch ein gutes Zeichen", sagte FCM-Trainer Petrik Sander nach dem 4:0 gegen Abstiegskandidat Eilenburg. Bereits zur Pause stand es vor 446 Fans 3:0. Zum zweiten Mal in dieser Saison hielten die Blau-Weißen die Null und nach vorne wirbelte der Club richtig stark.

In wenigen Tagen die nächste Partie

Die Offensivreihe bestand mit Noah Pesch, Magnus Baars, Aleksa Marusic, Abu-Bekir El-Zein und Connor Krempicki zu Spielbeginn ausschließlich aus Profis – und diese erzielten alle Tore. Pesch (14. und 61.) netzte doppelt, außerdem trafen El-Zein (6.) und Baars (25.). Weiter geht es für den FCM am Sonnabend (14 Uhr) beim BFC Preussen in der Bundeshauptstadt.