Am Dienstagabend empfängt die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg den FC Eilenburg. Trainer Pascal Ibold erzählt, wie er die Lage derzeit einschätzt.

Magdeburg - Trainer Pascal Ibold macht eine angespannten Situation bei seiner Mannschaft aus. Doch er meint damit keineswegs, dass sein Team seit drei Regionalliga-Partien nicht gewonnen hat. Ein anderes Thema macht Ibold, der die Reserve des 1. FC Magdeburg mit Petrik Sander coacht, Sorgen.