Vor dem Regionalliga-Duell gegen Eilenburg FCM II: Warum Trainer Ibold eine angespannte Situation sieht
Am Dienstagabend empfängt die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg den FC Eilenburg. Trainer Pascal Ibold erzählt, wie er die Lage derzeit einschätzt.
22.09.2025, 15:36
Magdeburg - Trainer Pascal Ibold macht eine angespannten Situation bei seiner Mannschaft aus. Doch er meint damit keineswegs, dass sein Team seit drei Regionalliga-Partien nicht gewonnen hat. Ein anderes Thema macht Ibold, der die Reserve des 1. FC Magdeburg mit Petrik Sander coacht, Sorgen.