Den Leistungsträger des 1. FC Magdeburg verunsichert die Erwartungshaltung an ihn nicht. Im Gegenteil: Sie treibt ihn an – auch vor dem Zweitliga-Duell gegen Fortuna Düsseldorf.

So denkt Daniel Elfadli über Druck und die Rolle des Stammspielers beim FCM

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Daniel Elfadli jonglierte mit seinen Mannschaftskollegen des 1. FC Magdeburg nach dem Training am Mittwoch geschmeidig die Bälle hin und her. Der 26-Jährige wirkt nicht gestresst, sondern eher locker. So geht der Stammspieler auch mit Fragen zu seiner sportlichen Zukunft um.