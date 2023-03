Nach drei Tagen, an denen die Profis individuell arbeiteten, kehrten sie am Montag auf den Trainingsplatz zurück.

Magdeburg - Die Profis des 1. FC Magdeburg sind am Montag gut gelaunt in die Woche vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gestartet. Die fröhliche Stimmung zeigte sich bereits auf dem Weg zum Trainingsplatz an der MDCC-Arena. Die Winterneuzugänge Daniel Heber und Maximilian Ullmann schubsten sich freundschaftlich. Kapitän Amara Condé sprintete mit einem Lächeln zur Einheit. Seine Gefährten gingen nach drei Tagen, an denen die FCM-Spieler individuell arbeiteten, gemächlicher und gesprächsfreudig aufs künstliche Grün. So auch Vize-Spielführer Baris Atik.