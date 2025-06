Magdeburg. - FCM-Sportchef Otmar Schork kann glücklich sein. Es ist ihm gelungen, in Person von Markus Fiedler den klar favorisierten Kandidaten für die Nachfolge von Christian Titz zu gewinnen. Nur mit Fiedler traf sich Schork, mit anderen Trainern telefonierte er lediglich. Und schon am Freitag nach Saisonende begann der Austausch zwischen Schork und Fiedler. Bald verspürten die Clubseite und der aufstrebende Coach große Überzeugung, was eine Zusammenarbeit angeht. „Es war sehr schnell klar, dass wir diesen Weg einschlagen wollen“, so Schork.

