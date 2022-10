2. Bundesliga Titz vor dem Duell beim Ex-Verein HSV: „Fahre dort als FCM-Trainer hin“

Christian Titz stieg mit dem Hamburger SV in die 2. Bundesliga ab. Dort konnte er die Wende nicht herbeiführen und verließ das Volksparkstadion, in das er am Sonntag zurückkehrt – als Cheftrainer des 1. FC Magdeburg.