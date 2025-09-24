In der Jugend, dann bei den Herren und schließlich in der Traditionsmannschaft – sehr lange hat Siegmund Mewes für den 1. FC Magdeburg gespielt. Bis zum vergangenen Sonnabend. Die Volksstimme hat sich zum Abschied mit der Club-Legende unterhalten.

Traditionself: Siegmund Mewes hört auf, doch die Leidenschaft für den FCM bleibt

Die Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg feierte ihren Freund und Gefährten Siegmund Mewes (8. v. l.) am vergangenen Wochenende gebührend.

Magdeburg - Liebend gern hätte Siegmund Mewes noch weiter für das Traditionsteam seines Herzensvereins gespielt. Der stets torhungrige und ambitionierte 74-Jährige hätte dann sicher trotz seines Alters weiter gut Akzente gesetzt im Dress des 1. FC Magdeburg. Doch sein Körper möchte nicht mehr. Und das akzeptiert er. Deshalb fühlt es sich für den gebürtigen Elbestädter richtig an, die Fußballschuhe nun an den Nagel zu hängen: „Wenn man sich quälen muss, sollte man aufhören.“