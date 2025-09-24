Die Reserve des 1. FC Magdeburg hat am Dienstag den FC Eilenburg dominiert. Nun treten die Blau-Weißen beim bemerkenswert ambitionierten BFC Preussen an.

FCM II: Nach gelungenem Abend geht es mit Duell der nicht normalen Aufsteiger weiter

FCM-Außenstürmer Magnus Baars lief seinen Gegenspielern am Dienstag mehr als einmal regelrecht davon.

Magdeburg - Vor den vielen schönen Momenten gegen den FC Eilenburg (4:0) am Dienstagabend gab es für die Reserve des 1. FC Magdeburg schon eine erfreuliche Überraschung. Nachdem die Blau-Weißen bei Felix Vogler wegen eines Außenbandrisses von einem Ausfall ausgegangen waren, konnte der Außenverteidiger völlig unerwartet in dem Spiel der Fußball-Regionalliga Nordost mitwirken. „Wir haben es am Montag durch unseren Physio Philipp Brix sehr gut hinbekommen“, erzählte der Stammspieler nach der Partie. Diese „Wunderheilung“, wie es Vogler formulierte, freute das Trainerduo mit Pascal Ibold und Petrik Sander vor allem mit Blick auf die angespannte Personallage.