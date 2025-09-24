Wisla Plock ist neben dem SC Magdeburg als einzige Mannschaft noch ohne Punktverlust in der Gruppe B. Vor dem direkten Duell lobt Bennet Wiegert die Entwicklung des polnischen Meisters und traut dem Team den Sprung zum Final4 nach Köln zu.

Zuletzt traf Felix Claar am 15. Februar 2024 auf Leon Susnja (l.) und Mirzad Terzic. Der SCM gewann das Gruppenspiel gegen Plock mit 28:22.

Magdeburg - Bennet Wiegert merkt allmählich, dass „ihn das Alter einholt“. Doch damit meint der 43-Jährige nicht, dass die knapp zehn Jahre als SCM-Coach an ihm gezehrt haben. Stattdessen trifft er immer häufiger auf Spieler, mit deren Vätern er zur aktiven Zeit zusammengespielt hat. Dies ist auch der Fall, wenn die Grün-Roten am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) Wisla Plock in der Champions League empfangen.