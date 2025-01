Side - Xavier Amaechi hatte am Sonntag mit seinem 24. Geburtstag den Anfang gemacht, an diesem Donnerstag feiert mit Baris Atik der zweite FCM-Spieler des diesjährigen Winter-Trainingslagers im türkischen Side seinen Geburtstag. Für den Publikumsliebling ist es aber nicht irgendein Ehrentag, er knackt nämlich die 30. Doch geht er mit diesem Alter entspannt um. Für einen Schreckmoment sorgte der Jubilar am Mittwoch im Training, als er die Einheit angeschlagen abbrechen musste. Der Club sprach später von einer Vorsichtsmaßnahme. Einem fröhlichen Geburtstag sollte also nichts im Weg stehen. Die Volksstimme hat im Vorfeld des großen Tages mit Atik gesprochen.

