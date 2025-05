Magdeburg - Die extreme Ausgeglichenheit der 2. Liga ist hinlänglich bekannt. Doch, dass der 1. FC Magdeburg gegen Preußen Münster, deren Offensive die zweitschlechteste im Unterhaus ist, zur Pause 0:3 hinten liegt? Dass die Partie mit 0:5 endet? Dies schien vor dem Duell beider Teams so, so unwahrscheinlich – ganz klar. Entsprechend verwundert waren am Freitagabend nicht nur die Zuschauer in der Avnet Arena, sondern sämtliche Beobachter in Fußball-Deutschland. Und ebenso völlig klar: Diese Klatsche ist für die Elbestädter, die mit der gleichen Elf wie in der Vorwoche begannen, eine herbe Enttäuschung.

Wie schon am vergangenen Freitag beim 1:1 in Berlin verpassten es die Blau-Weißen gegen Münster, im Aufstiegsrennen vorzulegen und die vielen anderen Teams im Aufstiegsrennen unter Druck zu setzen – im Gegensatz zum SC Paderborn. Der FCM-Gegner in der nächsten Woche Sonnabend (13 Uhr/Sky) gewann auf Schalke 2:0 (1:0). Somit hat Paderborn der Mannschaft Trainer Christian Titz vorm direkten Duell am 33. Spieltag den dritten Platz abgenommen.

In der Partie gegen Münster erspielten sich die Titz-Elf zunächst keine Chance. Im von Aufstiegshoffnung und Abstiegsangst geprägten Duell ging es intensiv zu. Die Gäste versteckten sich wie angekündigt nicht, aber wurden zunächst auch nicht gefährlich. Doch sie nutzten direkt ihre erste Gelegenheit: Nach einer Flanke von Marc Lorenz köpfte Jorrit Hendrix ein, sowohl Baris Atik als auch Jean Hugonet kamen nicht ins Luftduell mit ihm (12.).

Und gerade einmal drei Spielminuten später wurde es noch heftiger für den FCM. Der Kontrahent aus Westfalen tauchte zum zweiten Mal in dieser Partie vorne und netzte schon wieder: Die Preußen waren über die Außenbahn in den Strafraum gekommen. Den ersten Schuss von Daniel Kankam Kyerewaa konnte Keeper Dominik Reimann noch parieren, doch im zweiten Versuch schoss Preußen-Kapitän Lorenz ein.

Nach diesem doppelten Nackenschlug wirkte es so, als würden die Elbestädter etwas brauchen, um sich zu erholen. Beispielhaft stand dabei ein Ballverlust von Marcus Mathisen im Spielaufbau. Lorenz probierte es in der Folge aus der Ferne, sein schlitzohriger Schuss ging deutlich daneben (19.). Daraufhin geschah einige Zeit kaum etwas in der Partie – was für den Club in dieser Phase eine Verbesserung war.

Mitte der ersten Hälfte kamen die Blau-Weißen in die Partie. Sie entwickelten ihre gewohnte Spielkontrolle und kreierten Torchancen. Doch ausgerechnet in dieser Phase ging Nollenberger im eigenen Sechzehner ungestüm in den Zweikampf und brachte Kyerewaa zu Fall. Den fälligen Elfer verwandelte Lorenz sicher (43.). Zwar wurde der Club danach nochmal gefährlich vorm Pausenpfiff, doch das änderte natürlich nichts am unfassbaren Verlauf des ersten Durchgangs.

Nach der Halbzeit, in der die Fans die Aufstiegshelden von 2015 lautstark feierten, resultierte die endgültige Entscheidung aus einem Fehler, der den Verlauf des Abends zusammenfasste. Gnaka missglückte ein Pass zu Abu-Bekir El-Zein so sehr, dass er den eingewechselten Akteur abschoss. Die Preußen nutzten das Geschenk in Person von Joshua Mees, dessen Schuss aus der Ferne ideal einschlug und für den weit vor seinem Tor stehenden Reimann nicht zu halten war (52.).

Zwei Minuten später musste Reimann schon wieder hinter sich greifen: Den Abschluss von Etienne Amenyido konnte er noch parieren, doch dann netzte Kyerewaa. Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte hatte der FCM gute Gelegenheiten, noch zu verkürzen. Doch, dass der Ball nicht reinging, passte ebenfalls zu diesem total bitteren Abend aus Sicht der Elbestädter, zu diesem so, so unwahrscheinlichen Verlauf des Abends.