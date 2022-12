Vater vermisst: FCM-Akteur Kai Brünker weiter in großer Sorge

Magdeburg - Kai Brünker ist weiterhin in großer Sorge um seinen Vater Dirk, der zuletzt am 23. Dezember gegen 20.30 Uhr beim Verlassen der Gaststätte „Ott“ in Villingen gesehen wurde. Die große Suchaktion am zweiten Weihnachtstag in der baden-württembergischen Stadt verlief ergebnislos. Gestern wurde dann noch mal ein Gebiet unter die Lupe genommen. „Aufgrund der Ergebnisse, die die Suchhunde geliefert haben“, schilderte die Schwester des FCM-Profis auf Facebook.