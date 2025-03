Magdeburg. - Mit Spannung und einem gewissen Maß an Ungewissheit hatte Christian Titz im Vorfeld auf die Trainingseinheit am Montagnachmittag geschaut. Frühestens dann, so sagte der Trainer des 1. FC Magdeburg am Freitagabend am Rande des Testspiels in Opole, werde man abschätzen können, wie es um die zahlreichen angeschlagenen Spieler seines Kaders steht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.