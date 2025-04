Magdeburg-Trainer Christian Titz feiert an diesem Dienstag seinen 54. Geburtstag. Das Remis in Hannover ist für den Coach auf besondere Weise ein schönes Präsent.

Trainer Christian Titz bietet Baris Atik (l.), Philipp Hercher und Co. an seinem Geburtstag am Nachmittag zum Training.

Magdeburg - Seinen Geburtstag an diesem Dienstag wird FCM-Coach Christian Titz auch im Kreise der Mannschaft feiern. Um 14 Uhr steht eine Trainingseinheit auf dem Programm. Ob die Blau-Weißen dem nun 54-Jährigen wohl ein Geschenk überreichen? Ja, da wird es was geben, ließ Außenstürmer Baris Atik am Sonnabend nach der Partie durchblicken. Und mit einem Lachen sagte der Angreifer: „Ich glaube, der Trainer sollte sich Gedanken machen, ob er es was vorbereitet hat, ob er einen Kuchen vorbeibringt oder ein Essen ausgibt.“