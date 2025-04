Schreiten Christian Titz und der 1. FC Magdeburg gemeinsam in die Zukunft?

Magdeburg. - Es wird Trainer Christian Titz am Karfreitag nicht überrascht haben, dass in der Pressekonferenz nach den Fragen zum kommenden Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg auch noch welche zu seiner persönlichen Zukunft beim 1. FC Magdeburg folgten. Am Tag zuvor hatte mit seinem kongenialen Partner Otmar Schork schon der Geschäftsführer Sport beim Club verlängert. Nur logisch, dass nun auch Titz seinen Verbleib verkünden würde, sollte man meinen.