Der Heimfluch des 1. FC Magdeburg bricht ausgerechnet am Valentinstag. Der Aufstieg bleibt nach dem überzeugenden 3:0 gegen Tabellenführer 1. FC Köln ein heißes Thema.

Zum Verlieben: FCM schlägt Köln am Valentinstag!

Finden Sie Loric, Samuel Loric: Der Franzose wurde nach seinem Traumtor zum Endstand in die Arme und ins Herz der Blau-Weißen geschlossen.

Magdeburg. - Kitschiger hätte es sich kein Hollywood-Drehbuchautor ausdenken können, doch ausgerechnet am Valentinstag haben sich der 1. FC Magdeburg und sein Heimpublikum wieder so richtig lieb. Die Ottostädter beendeten ihren knapp einjährigen Heimfluch mit einem verdienten 3:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Köln und sind nach dieser Ansage nach wie vor ein heißer Kandidat für einen Aufstiegsplatz. Woran FCM-Coach Christian Titz nach dem Abpfiff wiederum nicht gedacht hat. Stattdessen zog er sachlich das Resümee: „Wir haben sehr diszipliniert in der Defensive gestanden und keine Fehler gemacht. Ich habe mich gefreut, dass wir das konzentriert zu Ende gespielt haben.“