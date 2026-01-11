Valencia wird für die Leichtathleten zur Rekordbühne: Mohamed Abdilaahi knackt über die zehn Kilometer auf der Straße die deutsche Bestmarke von Amanal Petros. Auch international purzeln Rekorde.

Mohamed Abdilaahi hat den deutschen Rekord über die zehn Kilometer auf der Straße geknackt. (Archivbild)

Valencia - Mohamed Abdilaahi hat in Valencia den deutschen Rekord von Amanal Petros über die zehn Kilometer auf der Straße unterboten. Der 26-Jährige lief in der spanischen Stadt in 27:22 Minuten als Fünfter ins Ziel und knackte damit die drei Jahre alte Bestmarke von Marathon-Vizeweltmeister Petros um zehn Sekunden.

Eine schnelle Zeit lief auch Richard Ringer. Der Marathon-Europameister von 2022 kam nach 27:39 Minuten ins Ziel und schob sich in der ewigen deutschen Bestenliste auf Rang drei.

Europarekorde bei Männern und Frauen

Den Sieg in Valencia sicherte sich der Schwede Andreas Almgren, der seinen eigenen Europarekord mit einer Zeit von 26:45 Minuten um acht Sekunden verbesserte.

Bei den Frauen lief die Britin Eilish McColgan in 30:08 Minuten einen Europarekord. Die 35-Jährige wurde damit beim Sieg der Kenianerin Brenda Jepchirchir (29:25 Minuten) Achte.