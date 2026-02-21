Der Osterweddinger SV erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 64 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Sülzetal/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der Osterweddinger SV nach einem klaren Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Christian-Gabriel Gropius, als Kai Rathsack für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen (57.). Die Magdeburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Oskar Yannik Schulze der Torschütze (70.).

Minute 70 Osterweddinger SV auf Augenhöhe mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte der Osterweddinger SV noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Schulze (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Falkenberg, Müller (46. Loof), Nölle, Barkowski, Iser (75. Koch), Klaus, Magel, Reuter, Schulze (90. Suchanek), Dziobek (75. Hübler)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Grzenda, Schröder, Meyer (46. Brandt), Gropius, Seegers, Rittmeister, Rathsack, Skorsetz, Dreiling, Theele (77. Hornbach)

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64