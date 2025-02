Saalbach-Hinterglemm - Die formstarke Emma Aicher und Slalom-Ass Lena Dürr werden bei der WM-Premiere der alpinen Team-Kombination das deutsche Top-Duo bilden. Zudem werden Kira Weidle-Winkelmann und Jessica Hilzinger gemeinsam antreten, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte.

Die aus einer Abfahrt und einem Slalom bestehende Team-Kombination gehört in Saalbach-Hinterglemm erstmals zum WM-Programm. Die Zeiten der beiden Fahrerinnen beziehungsweise der beiden Fahrer werden addiert. Die Damen sind am Dienstag (10.00 und 13.15 Uhr) an der Reihe, die Herren am Mittwoch.

Aicher ist bisher der deutsche Lichtblick bei den Titelkämpfen am Zwölferkogel. Die 21-Jährige belegte sowohl im Super-G als auch in der Abfahrt Platz sechs. Dürr, vor zwei Jahren WM-Dritte im Slalom, sorgte vor der WM für die bislang einzigen deutschen Weltcup-Podestplätze in diesem Winter.