Bei der ersten Bergetappe in der neuen Saison klettert der deutsche Radstar auf Platz elf, für ganz vorn reicht es noch nicht.

Foia - Beim ersten Härtetest in den Bergen hat der deutsche Radstar Florian Lipowitz noch nicht ganz mit den größten Rivalen mithalten können. Der Tour-de-France-Dritte belegte bei der Bergankunft am zweiten Tag der Algarve-Rundfahrt in Foia den elften Platz, sein Rückstand nach 147,2 Kilometern auf den französischen Jungstar und Tagessieger Paul Seixas betrug 29 Sekunden. Damit liegt Lipowitz auch auf dem elften Platz der Gesamtwertung.

Der EM-Dritte Seixas setzte sich auf dem 8,8 Kilometer langen und durchschnittlich 6,2 Prozent steilen Schlussanstieg vor dem zweimaligen Vuelta-Etappensieger Juan Ayuso aus Spanien und dem Portugiesen Joao Almeida durch. Ayuso führt damit die Gesamtwertung an.

Lipowitz war Ende Januar mit einem Teamzeitfahren auf Mallorca an der Seite seines neuen Red-Bull-Teamkollegen Remco Evenepoel in die Saison gestartet. In Portugal bestreitet der 25-Jährige seine erste Rundfahrt, Höhepunkt soll wieder die Frankreich-Rundfahrt im Sommer sein.