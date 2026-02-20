In seinem ersten Einzelzeitfahren der Saison fährt Florian Lipowitz solide. Bei der Algarve-Rundfahrt zeigt sich, dass der Tour-Dritte noch Luft nach oben hat. Warum dies aber kein Problem ist.

Vilamoura - Mit Blick auf die Tour de France hat der deutsche Radstar Florian Lipowitz im Zeitfahren noch Arbeit vor sich. Der Tour-Dritte des Vorjahres fuhr im Kampf gegen die Uhr bei der Algarve-Rundfahrt auf Platz neun, lag 42 Sekunden hinter dem erwarteten Tagessieger Filippo Ganna aus Italien.

Auf den 19,5 Kilometern mit Start und Ziel in Vilamoura waren Fahrer wie der spanische Gesamtführende Juan Ayuso und das erst 19 Jahre alte französische Top-Talent Paul Seixas überraschend deutlich schneller als Lipowitz. Im Klassement verbesserte sich der 25-Jährige auf Platz acht, weist einen Rückstand von 1:17 Minuten auf. Die Gesamtwertung wird sich wohl zwischen Ayuso und dem sieben Sekunden dahinter liegenden Seixas entscheiden.

Trainingsblock nach der Algarve

Dass die Form von Lipowitz noch ein Stück entfernt von den Protagonisten der portugiesischen Rundfahrt ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt normal und noch kein Grund zur Beunruhigung. Zumal bei der diesjährigen Tour, die am 4. Juli in Barcelona beginnt, lediglich ein profiliertes Einzelzeitfahren über 26 Kilometer auf dem Programm steht.

Nach dem Ende der Algarve-Rundfahrt am Sonntag geht es für einen Monat zurück ins Training. Lipowitz kehrt dann bei der anspruchsvollen Katalonien-Rundfahrt Ende März ins Renngeschehen zurück.