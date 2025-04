LeBron James ist der erfolgreichste Punktesammler in der NBA-Geschichte, Superstar der Liga und fördert Kinder in seiner Heimatregion. Nun wird ihm eine besondere Ehre zuteil - als Spielfigur.

Los Angeles - Als erster männlicher Sportler ist Basketball-Superstar LeBron James nun auch als Spielzeugfigur im Barbie-Kosmos erhältlich. Den NBA-Profi gibt es demnächst als Ken zu kaufen. „Als Erwachsener verstehe ich, wie wichtig es ist, dass Kinder Vorbilder haben, zu denen sie aufschauen können“, wurde James in einer Mitteilung des Spielwarenherstellers Mattel zitiert.

Die Figur zeigt James nicht im Trikot der Los Angeles Lakers, sondern in legerer Freizeitkluft: Der Topscorer der NBA trägt eine blaue Jacke mit seinen Initialen, Kopfhörer und eine kleine Tasche. Im vergangenen Jahr hatte Mattel bereits Tennis-Star Serena Williams und acht weitere Sportlerinnen als Barbie-Figuren auf den Markt gebracht.

Mit 40 Jahren ist James der älteste noch aktive Profi in der NBA und hat mehr Punkte erzielt als jeder andere in der Geschichte der Liga. Er engagiert sich zudem seit Jahren für Kinder und betreibt in seiner Heimat im US-Bundesstaat Ohio eine Schule.