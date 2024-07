Der Sohn von Basketball-Superstar LeBron James ist von den Los Angeles Lakers geholt worden. In der Summer League hat er aber Probleme. Schafft er es in die NBA?

Las Vegas - Bronny James kommt nach seinem NBA-Draft zu den Los Angeles Lakers noch nicht wirklich in Schwung. Auch in seinem vierten Spiel in der NBA Summer League blieb der Sohn von US-Superstar LeBron James blass und offenbarte erneut Probleme in der Wurfausbeute. Bei der 74:88-Niederlage gegen die Boston Celtics in Las Vegas traf der 19-Jährige nur einen seiner fünf Würfe.

James junior spielte 25 Minuten und erzielte zwei Punkte, holte drei Rebounds und gab einen Assist. Seine drei Dreier-Versuche gingen allesamt daneben, sodass er in seinen bisherigen vier Partien noch keinen Wurf aus dem Halbfeld versenken konnte. Bisher kommt Bronny James auf eine Trefferquote von 23 Prozent und auf durchschnittlich 4,3 Punkte, 3,8 Rebounds, 1,5 Assists und 1,3 Steals. Dafür überzeugte er in der Defensive.

Bronny James wurde beim Draft im vergangenen Monat an 55. Stelle gewählt und erhielt einen Vierjahresvertrag. Im Juli vergangenen Jahres war er wegen eines Herzstillstands zusammengebrochen, in der Klinik wurde dann ein angeborener Herzfehler diagnostiziert. Im Dezember kehrte James junior zurück in den College-Basketball, spielt aber keine so richtig gute Saison.

Der Traum vom Vater-Sohn-Duo

Sein Vater (39) hatte unlängst um zwei Jahre verlängert und hofft, dass er in einem NBA-Spiel zusammen mit seinem Sohn auflaufen kann. Es wäre das erste Mal in der NBA-Historie, dass in der besten Basketball-Liga der Welt ein Vater- Sohn-Duo auf dem Feld steht. NBA-Rekordpunktesammler James spielt seit 2018 für die Lakers.