Aprilscherz: Verletzter Woods kündigt Masters-Comeback an

Jupiter - Bei diesem Aprilscherz von Tiger Woods ist seinen Fans wohl das Lachen im Halse steckengeblieben. Der derzeit verletzte Golf-Superstar kündigte pünktlich am 1. April über die Plattform X sein Comeback beim Masters in Augusta (10. bis 13. April) an - nur drei Wochen nach dem Riss seiner linken Achillessehne. Eine Wunderheilung? Minuten später die Aufklärung: April, April!

„Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ein paar Wochen nach dem Riss meiner linken Achillessehne, dem Schlaf in einer Überdruckkammer und dem explosiven Krafttraining haben meine Ärzte und Trainer mich fit gemacht, um nächste Woche das Masters zu spielen!“, schrieb der inzwischen 49 Jahre alte Kalifornier auf seinem Account. „Ich kann es kaum erwarten! Wir sehen uns alle auf dem Platz.“

Ganze sechs Minuten ließ er seine Fans hoffen, dann kam die ernüchternde Auflösung in Form eines weiteren Statements hinterher: „April, April. Meine Achillessehne ist immer noch ein einziges Chaos.“

Der Golfstar aus den USA hat in seiner eindrucksvollen Karriere bereits fünfmal das Masters gewonnen. Insgesamt konnte er 15 Mal bei Major-Turnieren triumphieren. Erst vor einer Woche hatte Woods in den sozialen Netzwerken seine Beziehung mit Vanessa Trump, der ehemaligen Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump, öffentlich gemacht.