Auf die deutschen Bahnradfahrerinnen ist in der Mannschaftsverfolgung stets Verlass. Auch bei der WM in Chile gibt es eine Medaille. Im Finale geht es gegen Italien gar um Gold.

Auch bei der WM in Chile gibt es für den deutschen Bahnrad-Vierer wieder eine Medaille. (Archivbild)

Santiago de Chile - Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen hat bei den Weltmeisterschaften in Santiago de Chile eine Medaille sicher. Die Olympiasiegerinnen Franziska Brauße (Eningen) und Lisa Klein (Oberried) sowie Laura Süßemilch (Zollenreute) und WM-Neuling Messane Bräutigam (Berg) setzten sich in 4:09,059 Minuten gegen den britischen Vierer (4:10,736) klar durch und treffen damit im Finale auf das italienische Team (4:11,101).

Der deutsche Frauen-Vierer ist seit Jahren ein Medaillengarant bei den großen Events. Im vergangenen Jahr hatte es bei der WM in Kopenhagen Silber gegeben. Der größte Erfolg sprang 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio mit der Goldmedaille heraus.

Eine weitere Enttäuschung erlebte dagegen die achtmalige Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich. Die 25-Jährige verlor das Sprint-Viertelfinale gegen die Russin Alina Lysenko in zwei Läufen und blieb damit wie am Vortag im Teamsprint ohne Medaille.