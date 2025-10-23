Oscar Piastri will nach vier Rennen ohne Sieg auch angesichts eines wiedererstarkten Max Verstappen nichts ändern an seiner Herangehensweise. Eine Änderung im Team-Duell mit Lando Norris gibt es aber.

Mexiko-Stadt - Oscar Piastri will sich nicht mit dem wiedererstarkten Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen beschäftigen. „Ich habe nichts davon, wenn ich mir darüber Gedanken mache“, sagte der 24 Jahre alte Australier, der in den vergangenen vier Grand Prix 64 Punkte auf den viermaligen Weltmeister einbüßte. „Die Form, die er seit Monza hat, ist schon eine Überraschung“, räumte Piastri ein.

Enges Titelrennen

Der McLaren-Pilot führt in der WM-Wertung mit 346 Punkten. Zweiter ist sein britischer Teamkollege Lando Norris mit 332 Zählern, Verstappen kommt im Red Bull auf 306. Er gewann drei der vergangenen vier Rennen. Verstappen sei schneller wieder im Kampf um den Titel, als er gedacht habe, meinte Piastri.

An seiner eigenen Herangehensweise will er nach seinerseits vier Rennen ohne Sieg aber nichts ändern durch den Druck von Verstappen. Mit Blick auf die fünf kommenden Grand Prix, angefangen mit dem Rennen in Mexiko-Stadt an diesem Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky), prophezeite Piastri: „Es wird eng, egal wo wir fahren werden.“

Neuanfang im Stall-Duell von McLaren

Das gilt auch für das Duell mit seinem Teamkollegen. Nach dem Unfall und dem Aus von beiden im Sprint von Austin übernahm Piastri einen Teil der Verantwortung für den Crash gleich zu Beginn in der ersten Kurve. Die von den Teambossen verhängten Konsequenzen für Norris für einen Vorfall in Singapur wurden in dem Zusammenhang wieder zurückgenommen - wie die aussahen, verrieten die McLaren-Bosse allerdings auch nicht.