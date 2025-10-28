Im dritten Spiel der World Series liefern sich die Los Angeles Dodgers mit den Toronto Blue Jays ein Duell für die Geschichtsbücher. Ein anderes Spiel mit LA-Beteiligung dauerte sogar noch länger.

Los Angeles - Die Baseball-Profis der Los Angeles Dodgers und der Toronto Blue Jays haben mit einem Marathon-Match für Aufsehen auch außerhalb der USA gesorgt. Erst nach 6:39 Stunden Spielzeit sicherte Freddie Freeman den Dodgers mit einem Homerun im dritten Spiel der World Series den 6:5-Sieg. Länger dauerte bislang nur eine World-Series-Partie: 2018 benötigten die Dodgers beim 3:2 gegen die Boston Red Sox 7:20 Stunden.

In der Finalserie der Major League Baseball (MLB) führt der Titelverteidiger aus Los Angeles nun 2:1 gegen das Team aus Kanada. „Dieses Mal hat es etwas länger gedauert“, stellte Matchwinner Freeman nach der Partie fest. Dodgers-Manager Dave Roberts befand: „Das könnte als eines der besten Spiele aller Zeiten in die Geschichte eingehen.“

Die Dodgers wollen in der Serie ihren Titel aus der vergangenen Saison erfolgreich verteidigen. Das ist seit 2000 keiner Mannschaft aus der MLB mehr gelungen. Für die Blue Jays ist es die erste Chance auf die Meisterschaft seit 1993.