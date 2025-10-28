Der SC Magdeburg hat in dieser Saison schon 20 Pflichtspiele bestritten. Da kommt die Länderspielpause den Grün-Roten jetzt ganz gelegen. Coach Bennet Wiegert ist zudem froh, dass die Nationalspieler jetzt auch mal ein anderes „Trainergesicht“ sehen.

In Hannover musste Bennet Wiegert mit dem SCM noch einmal durch 60 sehr anstrengende Minuten. Am Ende konnte der Coach mit seinem Team aber jubeln und darf jetzt mal aufgrund der Länderspielpause durchatmen.

Magdeburg - Mit Länderspiel-Pausen hat der SC Magdeburg keine guten Erfahrungen gemacht. Viel zu oft haben sich die Nationalspieler dabei verletzt und fielen danach teilweise sogar langfristig aus. Aktuell ist Manuel Zehnder nach seinem im Testspiel der Schweiz im Januar erlittenen Kreuzbandriss immer noch außer Gefecht. Von der EM im Januar kehrten dann auch Christian O’Sullivan und Albin Lagergren mit Verletzungen zurück. Ganz schlimm war es nach den Olympischen Spielen im Vorjahr als Felix Claar danach an der Achillessehne operiert werden musste und Tim Hornke mit einem Riss der Plantarfaszie lange ausfiel.