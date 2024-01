Im August findet mit "Bash in Berlin" die erste WWE-Großveranstaltung auf deutschem Boden statt. Aufgrund der hohen Nachfrage wird es am selben Wochenende auch erstmals eine Ausgabe der TV-Show "Friday Night SmackDown" live aus Deutschland geben.

Berlin/DUR - In der Hauptstadt Deutschlands gibt es in diesem Jahr eine Wrestling-Sensation. Am 31. August ist es soweit: Dann findet mit "Bash in Berlin" die erste WWE-Großveranstaltung auf deutschen Boden statt.

Aufgrund der hohen Nachfrage bleibt es allerdings nicht dabei. Einen Tag vor "Bash in Berlin" wird auch erstmals eine Ausgabe der TV-Show "Friday Night SmackDown" live aus Deutschland gesendet.

Beide Veranstaltungen finden in der Mercedes-Benz Arena in Berlin statt.

"Bash in Berlin" und "SmackDown" in der Mercedes-Benz Arena: Termine für die Wrestling-Sensation

30. August 2024 "Friday Night SmackDown" - Mercedes-Benz Arena Berlin

"Bash in Berlin" - Mercedes-Benz Arena Berlin

Wrestling-Fans können die Tickets im Kombi-Paket erwerben. Tickets gibt es auf biberticket.de. Für 1.794,40 Euro kann das Premium Ticket der Kategorie 1 erworben werden. Darin enthalten: Ein exklusiver Sitzplatz in den Premium Blöcken, Zugang zur Premium Lounge, ein separater Premium Eingang an der Westseite der Arena, eine kostenfreie Garderobe im Premium Bereich und Guest Service.

Wer das volle Premium-Paket haben möchte, bekommt es für 2.201,40 Euro auf biberticket.de. Für das Geld kann man zusätzlich noch ein Buffet mit Getränken im Premium Club genießen.

WWE setzt auf Großveranstaltungen außerhalb der USA - 2024 erstmals in Deutschland und Frankreich

"Bash in Berlin" wird das erste Premium Live Event in Deutschland sein. Im Unterschied zu den anderen Shows, die in Deutschland stattfinden, wird die Veranstaltung live in alle internationalen Märkte übertragen.

Die Liga setzt seit einiger Zeit verstärkt auf Großveranstaltungen, die auch außerhalb der USA stattfinden. Nun profitiert auch der deutsche Markt von dem Trend.

Die WWE hat vor kurzem auch die erste Großveranstaltung in Frankreich offiziell gemacht: "Backlash 2024" findet am 4. Mai in Lyon statt.