Bamberg - Die deutschen Basketballerinnen müssen vor der EM mit einer Vorrunde in Hamburg einen weiteren personellen Rückschlag hinnehmen. Kapitänin Marie Gülich hat sich bei der Testspielniederlage gegen Tschechien in Bamberg das vordere Kreuzband gerissen und fällt für die Europameisterschaft vom 18. bis 29. Juni aus. Zuvor hatte in Satou Sabally bereits eine andere sehr wichtige Spielerin für das Turnier abgesagt, um sich auf die Saison in der WNBA konzentrieren zu können.