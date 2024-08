Souverän meistern die Medaillenkandidaten Ehlers und Wickler die Vorrunde. Die Aussichten in der K.-o.-Runde sind gut.

Medaillenkandidaten in Paris

Paris - Das deutsche Beach-Volleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler hat sich bei Olympia den Gruppensieg gesichert und erfolgreich Revanche für das WM-Aus genommen. Die deutschen Medaillenhoffnungen gewannen ihr letztes Gruppenspiel gegen Michal Bryl/Bartosz Łosiak aus Polen 21:19, 21:15.

Mit der maximalen Punkte-Ausbeute in der Vorrunde unterstrichen die Hamburger ihre Ambitionen in Paris. Damit treffen Ehlers und Wickler im Achtelfinale, für das sie schon vor der Partie qualifiziert waren, jetzt auf George Souto Maior Wanderley/Andre Loyola Stein. Das brasilianische Duo wurde einer der beiden besten Gruppendritten.

„Auf dem Papier können wir uns zurücklehnen und sagen: Das war ziemlich gut, spielerisch auch“, sagte Ehlers, der erneut mit sieben Blockpunkten glänzte. „Es ist uns sehr gut gelungen, aber es ist auch viel Arbeit dahinter.“

Im vergangenen Jahr im WM-Achtelfinale waren Ehlers/Wickler noch an den Polen gescheitert, die am Ende Dritter wurden. Das Selbstvertrauen der Deutschen war nach dem am Ende souveränen Erfolg groß. „Wir wissen, dass wenn wir unser bestes Spiel abrufen können, wir gegen fast jeden Gegner als Sieger vom Platz gehen“, sagte Wicker.

Zweiter Satz früh deutlich

Das deutsche Duo lag im ersten Satz lange knapp hinten, doch ließ sich davon nicht beirren und hatte genau zur richtigen Zeit einen kleinen Lauf. Beide Teams versuchten viel Aufschlagdruck zu erzeugen, was aber auch zu einigen Fehlern führte. Im zweiten Durchgang übernahmen die Hamburger mit variablem Spiel dann früh die Kontrolle und setzten sich durch.

Bei den Frauen ist Deutschland in Paris mit zwei Teams vertreten: Svenja Müller und Cinja Tillmann sowie Laura Ludwig und Louisa Lippmann. Jeweils 24 Paare bei den Männern und Frauen spielen bis 10. August um den Olympiasieg.