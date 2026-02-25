Mit nur neun Würfen zum perfekten Leg: Beau Greaves gelingt dieses Kunststück in Leicester - als erster Frau überhaupt.

Leicester - Die Engländerin Beau Greaves hat als erste Frau in einem Event der PDC-ProTour einen sogenannten Neun-Darter geworfen und damit Darts-Geschichte geschrieben. Das perfekte Leg, bei dem ein Profi die 501 Punkte mit der Minimalanzahl von neun Würfen auf null spielt, gelang der 22-Jährigen in Leicester im Zweitrunden-Duell mit dem Österreicher Mensur Suljovic (6:5).

„Ich konnte nicht glauben, dass ich ihn geworfen habe“, sagte die dreimalige Damen-Weltmeisterin anschließend. Nach dem entscheidenden Wurf habe sie „nicht aufhören können, zu lächeln“. Sie habe es kaum erwarten können, ihrem Vater davon zu erzählen. Dabei habe dieser sicher zugesehen, meinte sie.

Tourkarte seit diesem Jahr

Die seit diesem Jahr erstmals als Tourkarten-Inhaberin auf der ProTour startende Greaves hatte eigenen Angaben zufolge zuvor mehrfach knapp einen Neun-Darter verpasst. „Es war schön, endlich einen zu werfen. Es ist toll, die erste Frau mit einem Neun-Darter auf der PDC-ProTour zu sein und ich bin froh, dass es auch im Livestream zu sehen war.“

Anschließend habe sie Probleme gehabt, ihren Rhythmus wiederzufinden. Dennoch gewann sie gegen Suljovic, ehe sie mit 3:6 gegen David Sharp verlor. In der ersten Runde hatte sie bereits Chris Landman mit 6:5 besiegt. „Man spielt gegen die besten Spieler der Welt. Wenn man verliert, war der Gegner an diesem Tag einfach besser“, sagte Greaves einordnend zum Turnierverlauf.