Der Schweizer startet nach seiner Knieverletzung beim SC Magdeburg auf der Platte früher durch als erwartet. Auch am Donnerstag in Plock wird der 26-Jährige auf seine Spielminuten kommen.

Manuel Zehnder meldet sich beim SCM direkt mit Toren zurück. Nach den drei Treffern gegen GOG in der Königsklasse war er in der Bundesliga gegen Minden sogar viermal erfolgreich.

Magdeburg - Wenn der SCM am Donnerstagabend (20.45 Uhr/ Dyn und DAZN) in der Champions League bei Wisla Plock auf Torejagd geht, dann dürfte Manuel Zehnder sich wieder über Einsatzminuten freuen können. Weil auf die Grün-Roten schon am Sonnabend die MT Melsungen in der Bundesliga wartet, muss Trainer Bennet Wiegert personell ordentlich rotieren.