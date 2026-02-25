Jetzt Live
Handball SCM-Rückraumspieler Zehnder wirft nicht nach Plan
Der Schweizer startet nach seiner Knieverletzung beim SC Magdeburg auf der Platte früher durch als erwartet. Auch am Donnerstag in Plock wird der 26-Jährige auf seine Spielminuten kommen.
25.02.2026, 15:24
Magdeburg - Wenn der SCM am Donnerstagabend (20.45 Uhr/ Dyn und DAZN) in der Champions League bei Wisla Plock auf Torejagd geht, dann dürfte Manuel Zehnder sich wieder über Einsatzminuten freuen können. Weil auf die Grün-Roten schon am Sonnabend die MT Melsungen in der Bundesliga wartet, muss Trainer Bennet Wiegert personell ordentlich rotieren.