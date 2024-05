Fossano - Der deutsche Radprofi Phil Bauhaus muss weiter auf seinen ersten Tagessieg bei einem Grand-Tour-Rennen warten. Der Bocholter Sprinter konnte die erste Chance für die schnellen Männer beim 107. Giro d’Italia nicht für sich nutzen.

Der Belgier Tim Merlier siegte nach 166 Kilometern von Novara nach Fossano im Massensprint hauchdünn vor dem Italiener Jonathan Milan und Biniam Girmay aus Eritrea auf der größtenteils flachen dritten Etappe. Der 29 Jahre alte Bauhaus, der nicht in die Top Ten fuhr, hatte einen Etappensieg bei der Tour de France im vergangenen Jahr mehrmals knapp verpasst.

Nach seinem Sieg am Vortag trug Giro-Debütant Tadej Pogacar zum ersten Mal das Rosa Trikot des Gesamtführenden bei einer Etappe auf der dreiwöchigen Italien-Rundfahrt. In der Gesamtwertung thront der Favorit aus Slowenien wie erwartet weiter an der Spitze. Der Top-Fahrer baute seinen komfortablen Vorsprung von 45 Sekunden am Vortag auf den Briten Geraint Thomas durch Bonifikationen noch einmal leicht aus. Pogacar versuchte am Ende der Etappe sogar, mit einem Ausreißversuch den Sprintern ein Schnippchen zu schlagen.

Am Dienstag steht bei den 190 Kilometern zwischen Acqui Terme und Andora zunächst der Aufstieg zum Colle del Melogno auf 1032 Meter Höhe bevor. Allerdings ist der Aufstieg der dritten Kategorie gut machbar. Danach geht es fast nur noch bergab und flach in Richtung Ziellinie. Ein Schlussteil entspricht einer Passage des Klassikers Mailand-Sanremo.