New York City - Die New York Knicks bleiben im Rennen um den ersten Finaleinzug in der NBA seit 26 Jahren. Das Team aus dem Big Apple fertigte die Indiana Pacers in Spiel fünf der Serie mit 111:94 ab und holte sich den zweiten Sieg im Playoff-Halbfinalduell. Neben der herausragenden Verteidigung war vor allem das New Yorker Star-Duo aus Karl-Anthony Towns und Jalen Brunson entscheidend am Erfolg beteiligt.

Einsatz für deutschen NBA-Neuling

Brunson führte alle Spieler auf dem Parkett im Madison Square Garden mit 32 Zählern an, Towns steuerte 24 Punkte und 13 Rebounds dazu. Bei den Gästen kam dagegen Star-Spielmacher Tyrese Haliburton überhaupt nicht zum Zug und musste sich mit mageren acht Pünktchen zufriedengeben. Wegen des deutlichen Spielstands durfte der deutsche Rookie Ariel Hukporti ein paar Sekunden Playoff-Luft schnuppern und sorgte mit einem krachenden Dunk für die finalen Punkte der Knicks.

Trotz des Sieges der Knicks bleibt der Vorteil weiterhin bei Indiana. Den Pacers genügt ein weiterer Erfolg zum Erreichen der Endspiel-Serie gegen die Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein. Das wollen die Knicks in der Nacht auf Sonntag erneut verhindern, wenn es für das sechste Duell wieder nach Indianapolis geht. Ein Erfolg dort würde ein Entscheidungsspiel im Madison Square Garden in Manhattan erzwingen.