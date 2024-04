Detroit - Brandon Coleman wird der nächste deutsche Spieler in der nordamerikanischen Football-Liga NFL. Der 23-jährige Deutsch-Amerikaner wurde bei der Talentbörse in Detroit von den Washington Commanders in der dritten Runde und an insgesamt 67. Position gezogen.

„Ich bin sprachlos und schockiert, das war ganz überraschend“, sagte Coleman im Interview bei RTL, nachdem er im Draft ausgewählt worden war. „Die Coaches und die Spieler, die ich bereits getroffen habe, sind mega cool. Ich freue mich, dass ich in Washington gelandet bin.“

Als Offensive Tackle ist es Colemans Aufgabe, den eigenen Quarterback zu beschützen. Mit Jayden Daniels wählte Washington im Draft an zweiter Draft-Position einen neuen Spielmacher aus. Die Commanders verpassten in der vergangenen Saison zum dritten Mal nacheinander die Playoffs und gewannen zuletzt 2005 ein Playoff-Spiel.

Coleman war zuletzt am College für die TCU Horned Frogs aktiv und fungierte in seinem letzten Jahr an der Universität als Kapitän der Mannschaft. 2022 schaffte es Coleman bis in das Endspiel der College-Meisterschaft.