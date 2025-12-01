Die Denver Broncos finden einen Weg zu gewinnen - zur Not mit einer Abwehraktion in letzter Sekunde. Kein Team in der NFL hat einen vergleichbaren Lauf, für die Playoffs könnte das entscheidend sein.

Washington - Die Denver Broncos haben sich gegen die Washington Commanders zu einem 27:26 nach Verlängerung geschleppt und in der NFL den neunten Sieg in Serie geholt. Bemerkenswert: Jedes Mal lag das Team dabei zwischenzeitlich in Rückstand - keine andere Mannschaft der National Football League kann mit diesem Lauf mithalten. Ein geblockter Pass im letzten Spielzug der Partie machte den Sieg perfekt, nachdem die Commanders zuvor mehrfach bei letzter Gelegenheit noch erfolgreich waren und den Druck auf die Broncos aufrecht gehalten hatten.

„Wir haben immer das Gefühl, dass unsere Abwehr das Spiel gewinnen kann - und das haben sie wieder gemacht“, sagte Quarterback Bo Nix. „Wir haben ein großartiges Football-Team.“

Sieg könnte entscheidend sein für das Heimrecht in den Playoffs

Wie die New England Patriots, die zum Abschluss des Spieltags gegen die New York Giants am Montagabend (Ortszeit) allerdings noch davonziehen können, stehen die Broncos mit zehn Siegen aus zwölf Spielen an der Spitze der AFC. Das ist wichtig für die Ausgangslage und Heimrecht in den Playoffs.

In der umkämpften AFC zumindest die Chancen auf die Playoffs erhalten haben sich die Buffalo Bills durch ein 26:7 gegen die Pittsburgh Steelers. Die Bills stehen damit bei acht Siegen und halten den letzten Playoff-Platz. Die Chancen der Steelers um Quarterback Aaron Rodgers sind dagegen gesunken.