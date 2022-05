Colorado und Tampa Bay mit Siegen ins NHL-Viertelfinale

Denver - Die Colorado Avalanche und Titelverteidiger Tampa Bay Lightning sind erfolgreich ins Viertelfinale der NHL-Playoffs gestartet.

Die Avalanche mit dem deutschen Eishockey-Profi Nico Sturm gewannen zum Auftakt ihrer Best-of-seven-Serie gegen die St. Louis Blues mit 3:2 (0:1, 2:0, 0:1) nach Verlängerung.

Josh Manson erzielte den Siegtreffer nach acht Minuten der Overtime. Blues-Torhüter Jordan Binnington hatte zuvor 51 Schüsse pariert. Sturm stand acht Minuten auf dem Eis und blieb ohne Torbeteiligung. Die Avalanche, in der Western Conference an Nummer eins gesetzt, sind das einzige NHL-Team, das in den diesjährigen Playoffs noch ohne Niederlage ist.

Das beste Vorrundenteam der Liga, die Florida Panthers, unterlagen zum Auftakt ihrer Serie in der Eastern Conference gegen Tampa Bay klar mit 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers bekommen es ab Mittwochabend (Ortszeit) mit den Calgary Flames zu tun. Erstmals seit 1991 kommt es in den Playoffs zur sogenannten „Battle of Alberta“ der beiden Teams aus der kanadischen Provinz. Draisaitl soll laut Trainer Jay Woodcroft trotz einer Verletzung am Bein einsatzbereit sein, auch wenn er zuletzt mit dem Training aussetzen musste. Das vierte Viertelfinalduell bestreiten die Carolina Hurricanes und die New York Rangers.