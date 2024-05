Die Dallas Mavericks sind zum Auftakt in die zweite Playoff-Runde in der NBA gegen die Oklahoma City Thunder chancenlos. Die Boston Celtics dominieren ihr Auftaktspiel gegen Cleveland.

Oklahoma City (dpa) – - Die Dallas Mavericks haben das erste Spiel der Zweitrundenserie der NBA-Playoffs bei den Oklahoma City Thunder deutlich verloren. Am Dienstag (Ortszeit) mussten sich die Texaner beim besten West-Team der Hauptrunde mit 95:117 (53:62) geschlagen geben. Das zweite Spiel der Best-of-seven-Serie in der nordamerikanischen Basketball-Liga findet am Donnerstag (Ortszeit) erneut in Oklahoma City statt.

Bis Mitte des dritten Viertels konnte Dallas die Partie ausgeglichen gestalten, dann setzten sich die Thunder zweistellig ab. Die Entscheidung fiel Mitte des Schlussabschnitts, als Dallas viereinhalb Minuten ohne Punkte blieb und nach einem 0:9-Lauf auf 89:113 abreißen lassen musste. Während Dallas' Superstar Luka Doncic mit 19 Punkten hinter den Erwartungen blieb, überzeugte bei den Thunder Shai Gilgeous-Alexander mit 29 Zählern. Beide sind zwei von drei Kandidaten auf die Auszeichnung des wertvollsten Spielers der Saison.

Der deutsche Basketballer Maxi Kleber fehlte den Mavericks wegen einer Schulterverletzung, die er sich im letzten Spiel der Erstrundenserie gegen die Los Angeles Clippers zugezogen hatte. Es ist fraglich, ob Kleber in den Playoffs noch einmal zum Einsatz kommen kann.

Auch in der Eastern Conference fuhr das beste Team der Hauptrunde zum Auftakt in die zweite Runde einen deutlichen Sieg ein. Die Boston Celtics setzten sich mit 120:95 (59:49) gegen die Cleveland Cavaliers durch. Mit einem 12:2-Lauf eröffneten die Celtics die Partie und lagen ab Mitte des zweiten Viertels konstant zweistellige vorne. Jaylen Brown (32 Punkte) und Derrick White (25 Punkte) führten die Celtics an und trafen zusammen elf der insgesamt 18 Dreier Bostons. Bei den Cavaliers war Donovon Mitchell mit 33 Zählern der beste Werfer.