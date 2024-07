Paris - Einen Tag nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris gibt es bereits die ersten Medaillenchancen für das deutsche Team. Die Luftgewehrschützen Anna Janßen und Maximilian Ulbrich gehören im fast 300 Kilometer von Paris entfernten Châteauroux im Mixed zu den Favoriten. Schwimmer Lukas Märtens geht als Weltjahresbester auf die 400 m Freistil.

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

11.08 Uhr, Luftgewehr, Mixed, Finale: Anna Janßen und Maximilian Ulbrich starten erstmals bei Olympia, gewannen im vergangenen Jahr zusammen einen Weltcup. Die Chance auf einen goldenen Auftakt ist auf jeden Fall da - und das drei Autostunden südlich von Paris. Der Wettbewerb wird im Schießzentrum von Châteauroux ausgetragen.

13.30 Uhr, Basketball, Deutschland - Japan: Ebenfalls nicht in Paris haben die Basketball-Weltmeister ihren ersten Einsatz. Das Team um Anführer Dennis Schröder geht in Lille als klarer Favorit in das Spiel gegen Japan, das bereits in der Vorbereitung deutlich besiegt wurde.

19.00 Uhr, Tennis, Doppel: Das Tennis-Stadion von Roland Garros ist das Wohnzimmer von Superstar Rafael Nadal. Mit seinem Nachfolger Carlos Alcaraz bestreitet der Sandplatz-König sein Auftaktmatch im Doppel gegen die Argentinier Maximo Gonzalez und Andres Molteni. Nadal gewann 2008 im Einzel bereits Gold, 2016 folgte der Triumph im Doppel.

20.42 Uhr, Schwimmen, Finale 400 m Freistil: In der La Defense Arena könnte es zu einem goldenen Abschluss des Tages kommen. Der Magdeburger Lukas Märtens ist in diesem Jahr der schnellste Mann über die 400 m Freistil. Seine größten Konkurrenten, Elijah Winnington und Samuel Short, kommen aus Australien.

Die Entscheidungen des Tages

Schwimmen

11.00: Wasserspringen - Synchronspringen 3 m, Frauen

20.42: 400 m Freistil, Männer, Finale

20.52: 400 m Freistil, Frauen, Finale

21.34: 4 x 100 m Freistil, Frauen, Finale

21.44: 4 x 100 m Freistil, Männer, Finale

Radsport

14.30: Paris, Frauen, Einzelzeitfahren

16.32: Paris, Männer, Einzelzeitfahren

Fechten

21.30: Degen Einzel, Damen, Finale

21.55: Säbel Einzel, Herren, Finale

Schießen, Mixed

11.08: Luftgewehr 10 m, Mixed, Finale

Judo

17.38: - 48 kg, Frauen, Finale

18.09: - 60 kg, Männer, Finale

Rugby

19.45: Finalrunde, Finale

Skateboard, Männer

17.00: Street, Männer, Finale