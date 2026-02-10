Vinzenz Geiger hat bei Olympischen Winterspielen schon Gold gewonnen und zählt wieder zu den Hoffnungsträgern. Nun gibt es einen kleinen Rückschlag.

Tesero - Kombinierer Vinzenz Geiger hat am Tag vor der ersten Entscheidung bei den Winterspielen das Skisprungtraining aus gesundheitlichen Gründen ausgelassen. „Gestern im dritten Sprung hat es ein bisschen gezwickt im Knie“, sagte der Olympiasieger von 2022, gab aber sogleich Entwarnung: „Nichts Schlimmes, aber muskulär ist es zugegangen.“

Er habe beschlossen, „dass ich mir die Sprünge spare, mich nochmal schone und morgen angreife“. An diesem Mittwoch steht der erste Olympia-Wettkampf für ihn und seine Teamkollegen an. Um 10.00 Uhr wird zunächst in Predazzo auf der Normalschanze gesprungen. Um 13.45 Uhr fällt dann im Langlaufrennen über zehn Kilometer in Tesero die Entscheidung (ARD und Eurosport). Geiger zählt zu den Favoriten.

Mannschaftsarzt Lukas Pecher macht sich ebenfalls keine Sorgen um die Leistungsfähigkeit des Oberstdorfers. „Er kennt das. Er hatte in der Vergangenheit auch schonmal das Problem“, sagte er.