Das deutsche Viertelfinale beim olympischen Eishockeyturnier der Frauen gegen Kanada ist fix. Am Samstag spielen Männer und Frauen des DEB hintereinander in einer Halle. Die Kapitänin gibt Entwarnung.

Für die deutschen Frauen geht es am Samstag gegen Kanada weiter

Mailand - Das deutsche Eishockey-Frauenteam bestreitet das Viertelfinale bei den Olympischen Winterspielen gegen Kanada am Samstag. Das Duell mit dem amtierenden Olympiasieger wird am Nachmittag (16.40 Uhr) im Anschluss an das Vorrundenspiel der deutschen Männer gegen Lettland (12.10 Uhr) in der kleineren Eishalle auf dem Messegelände in Mailand ausgetragen. Das teilte der Weltverband IIHF nach dem letzten Vorrundenspiel mit.

Für die deutschen Frauen ist es das erste olympische Viertelfinale überhaupt. Das Team von Trainer Jeff MacLeod, das sich erstmals seit 2014 wieder für Winterspiele qualifiziert hatte, ist in der K.-o.-Runde klarer Außenseiter. „Dass es schwer wird, ist klar. Aber jeder Sportler geht in ein Spiel, um es zu gewinnen“, sagte Kapitänin Daria Gleißner nach dem Training am Donnerstag.

Kapitänin Gleißner kann nach Schulter-Blessur spielen

Die Verteidigerin hatte sich im letzten Gruppenspiel am Dienstag gegen Italien (2:1) an der Schulter verletzt, gab für Samstag aber Entwarnung: „Es ist okay. Ich habe mich behandeln lassen und kann spielen.“

Kanada gewann das nachgeholte Vorrundenspiel gegen Finnland klar mit 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) und wurde in der Gruppe A hinter den USA Zweiter. Die Finninnen, bei denen es in der vergangenen Woche Norovirus-Fälle gegeben hatte, spielen im Viertelfinale am Samstagabend gegen die Schweiz.