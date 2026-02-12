Die italienische Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida holte bei diesen Winterspielen das erste Gold für den Gastgeber. Fünf Tage danach legt die 35-Jährige den nächsten Olympiasieg nach.

Die Italienerin Francesca Lollobrigida gewann über 5.000 Meter ihre zweite Goldmedaille bei diesen Spielen.

Mailand - Die italienische Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida hat sich mit ihrem zweiten Olympiasieg zur Langstrecken-Königin dieser Winterspiele gekrönt. Die 35-Jährige gewann fünf Tage nach ihrem überraschenden Triumph über 3.000 Meter auch über 5.000 Meter die Goldmedaille.

In einem packenden Rennen kam Weltmeisterin Lollobrigida nach 6:46,17 Minuten ins Ziel und war damit zehn Hundertstelsekunden schneller als die Niederländerin Merel Conijn. Dritte wurde Ragne Wiklund aus Norwegen. Die einzige deutsche Teilnehmerin Maira Jasch kam völlig ausgepumpt ins Ziel und belegte bei ihrem Olympia-Debüt den achten Platz.

Für Lollobrigida setzt sich das Olympia-Märchen bei den Heim-Spielen fort. Am vergangenen Samstag hatte die Großnichte der weltberühmten Filmdiva Gina Lollobrigida an ihrem 35. Geburtstag für das erste italienische Gold überhaupt gesorgt. Ihren Triumph feierte sie zusammen mit ihrem Sohn Tommaso, der im Mai 2023 geboren wurde. Ihm widmete Lollobrigida auch ihren ersten Olympiasieg. Nun ließ sie Gold Nummer zwei folgen.