Hohenmölsen/MTU. Die 84 Besucher auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hohenmölser besiegten die Gäste aus Mücheln mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Marcel Theumer (Merseburg) eine Gelbe Karte und eine Gelb-Rote Karte an die Gäste (18., 37.). Das Team aus Mücheln musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Christian Beyer vor: In der 40. Spielminute schoss Max Weidner mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Max Weidner kickt SV Großgrimma in 2:0-Führung – Minute 87

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Weidner den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (87.). Damit war der Sieg der Hohenmölser entschieden. In Spielminute 87 handelte sich der Sportring Mücheln noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Angeli (49. Boronczyk), Witt (68. Pillert), Weidner, Göbel, Baum, Zech, Rackowitz, Beyenbach (86. Kästner), Schneider, Krobitzsch (86. Palatini)

Sportring Mücheln: Mund – Grosser, Bagehorn (80. Sell), Berghammer, Kunze (72. Reinboth), Maak, Hiersig, Schubert, Büttner, Kuhnert, Sommerwerk (40. Richter)

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84