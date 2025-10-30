Ergebnis 9. Spieltag 1:1 – SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC spielen remis
Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.
Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Eintra. Lüttchendorf und der Zörbiger FC am Donnerstag vom Platz gegangen. 65 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz an der B 80.
Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 9
1:1 für SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC – 35. Minute
Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Zörbiger FC kassierte einmal Gelb.
Nur kurz darauf gelang es Paul Stoye, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Mansfelder zu erreichen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.
Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC
SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Gründler (60. Kolle), Schlegel, Siebald, Schulze, Stoye (87. Hajdarpasic), Petraj, Siebenhühner, Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Fiebiger, Horlbog
Zörbiger FC: Koller – Gansen, Oertel, Deidok, Moreno Silva (67. Janders), Matthias, Seliger, Teichert, Hempel, Kleewein (75. Schindler), Brenner
Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65