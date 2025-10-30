Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Eintra. Lüttchendorf und der Zörbiger FC am Donnerstag vom Platz gegangen. 65 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz an der B 80.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

1:1 für SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC – 35. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Zörbiger FC kassierte einmal Gelb.

Nur kurz darauf gelang es Paul Stoye, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Mansfelder zu erreichen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Gründler (60. Kolle), Schlegel, Siebald, Schulze, Stoye (87. Hajdarpasic), Petraj, Siebenhühner, Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Fiebiger, Horlbog

Zörbiger FC: Koller – Gansen, Oertel, Deidok, Moreno Silva (67. Janders), Matthias, Seliger, Teichert, Hempel, Kleewein (75. Schindler), Brenner

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65