Während in Südkorea bei den Männern ein Deutscher an der Spitze steht, fahren die Frauen zu langsam für einen Erfolg. Schon am Sonntag steht das nächste Rennen bevor.

Pyeongchang - Die deutschen Skeleton-Männer können beim Weltcup-Auftakt den ersten Erfolg feiern. Auf der Olympia-Bahn von 2018 in Pyeongchang (Südkorea) gewann Christopher Grotheer vom BRC Thüringen. Der mehrfache Weltmeister und Olympiasieger von 2022 siegte vor den Briten Marcus Wyatt und Matt Weston.

Für die deutschen Skeleton-Frauen hatte es am Vormittag derweil nicht für einen der vorderen Plätze gereicht. Dort sicherte sich die Britin Amelia Coltman den Sieg. Janine Flock aus Österreich fuhr als Zweite ins Ziel, Nicole Rocha Silveira aus Brasilien wurde Dritte. Olympiasiegerin Hannah Neise vom BSC Winterberg landete als beste Deutsche auf Rang sechs.

Insgesamt war das deutsche Team mit je vier Startern und Starterinnen vertreten. Bereits am Sonntag gibt es in Pyeongchang das zweite Weltcup-Rennen. Die Skeletonis starten in diesem Jahr zuerst in die Saison, die Bob-Sportler kommen erst Anfang Dezember dazu.