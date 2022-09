Deutsche Volleyballerinnen verlieren zweites WM-Spiel

Lodz - Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Polen ihr zweites Spiel in Folge verloren. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen musste sich in Lodz den Olympiasiegerinnen aus den USA mit 0:3 (17:25, 13:25, 24:26) geschlagen geben.

Einen Tag zuvor hatte Deutschland trotz einer starken Leistung ebenfalls ein 0:3 gegen Titelverteidiger Serbien kassiert. Im letzten Gruppenspiel am Samstag (16.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes auf Kanada.

Ein Sieg in diesem Duell wäre besonders wichtig, weil die gewonnenen Punkte gegen ebenfalls für die Zwischenrunde qualifizierte Teams mitgenommen werden. Das Ziel Einzug in die nächste Runde haben die DVV-Spielerinnen dank ihrer Siege zum WM-Start gegen Bulgarien (3:1) und Kasachstan (3:0) bereits erreicht. Eine Medaille konnten die deutschen Volleyballerinnen bei einer Weltmeisterschaft bislang noch nicht holen.

„Die USA sind Weltranglistenerster, ein absolutes Top-Team, mit diversen Medaillenerfolgen in den letzten Jahren“, hatte Trainer Heynen vor dem Spiel über den Gegner geschwärmt. Seine Spielerinnen hielten in der Atlas Arena von Lodz anfangs dennoch überraschend gut mit, ehe die US-Amerikanerinnen ab Mitte des ersten Satzes ihre Klasse ausspielten. Nach einer klaren Sache im zweiten Satz wurde das US-Team von Deutschland im dritten Satz deutlich stärker gefordert.